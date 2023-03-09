Enkaz altından çıkarılmıştı: 33 gündür aranıyor

Gazeteci Timur Soykan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında çıkarılan Mesut Kaan'ın hala bulunamadığı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte yıkıma neden olurken; enkaz altından çıkarılan ancak çıkarıldığı günden beri kayıp olan yurttaşlara ilişkin ihbarlarda her geçen gün artıyor.

"DAYANIŞMA ÖRGÜTLEMELİYİZ"

Gazeteci Timur Soykan, deprem bölgesinde kaybolan bir yurttaşa ilişkin paylaşımlarda bulundu.

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Antakya'da enkaz altında çıkarıldıktan sonra askeri araçla hastaneye götürülen Mesut Kaan'ın hala bulunamadığını belirten Soykan, "Enkaz altındaki binlerce insan yaşıyordu, sesleri duyuluyordu ama arama kurtarma ekibi, ekipmanı, iş makineleri gönderilmediği için hayatlarını kaybettiler. Bu çaresizliği yaşadık ama yüzlerce kayıp insanı bulmak için çaresiz değiliz. Bunun için dayanışma örgütlemeliyiz" diye yazdı.

Soykan'ın paylaşımları şöyle:

"MESUT KAAN’I BULMALIYIZ, ONU ASKERİ ARAÇLA HASTANEYE GÖTÜREN KİŞİYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ. Anne Hatice, baba Mustafa Acıoğlu ile 3 oğulları, 6 Şubat depreminde Antakya, General Şükrü Kanatlı Mahallesi, Semih Azmi Sokak’taki 11 numaralı Betül Apartmanı’nın enkazında kaldı.

Anne Hatice Acıoğlu, küçük boşlukta oğulları 18 yaşındaki Mesut Kaan ve 8 yaşındaki Metehan ile sıkışmıştı. İki bacağı kırılmıştı, iki oğlu üzerindeydi. Mesut Kaan’ın ayakları kolon altında kalmıştı. Baba Mustafa Acıoğlu ve ortanca oğlu Efe ise yanlarında hayatını kaybetmişti.

Enkazında altındaki 20 saat boyunca anne, oğullarıyla kendilerini bırakmamaları için sürekli konuştu. Ölmeyeceklerini, kurtulacaklarını söyledi. Yukarından düşen bir zeytinyağı şişesiyle çocuklarının yüzünü, küçük yaralarını sildi. Onları hayatta tutmak için mücadele etti.

Depremden 14 saat sonra ellerinde sadece kazma ve kürek olan küçük bir grup asker onları kurtarmak için çalışıyordu. Nefes almaları için açılan delik genişletildi ve anne, 8 yaşındaki oğlu Metehan’ı askerlere uzatmayı başardı.

Üzerlerindeki kolonun kırılması saatler sürdü. Anne, büyük oğlu Mesut Kaan’ı da askerlere doğru uzattı. Bu sırada Mesut Kaan bayıldı. Ama dışarı çekildi. Geri dönen askerler oğlunun bilincinin açıldığını ve askeri araçla hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Bacağında çok sayıda kırık olan Hatice Acıoğlu, Adana’daki hastaneye sevk edildi. Bacaklarındaki pansumanın üzerine alçı yapıldı. 1.5 gün boyunca çocuklarından haber alamadı. Taburcu edildiğinde hastane koridorunda yalnız, çaresizdi. Vatandaşların yardımıyla yakınlarına ulaştı.

Küçük oğlu Metehan’ı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buldular. Ancak 33 gündür tüm hastane ve kurumlara bakmalarına karşın Mesut Kaan’ı bulamadılar. Onu enkazdan çıkaran askerler ve hastaneye götüren askeri aracı kullanan kişiye ulaşmaya çalışıyorlar.

Bacaklarında enfeksiyon oluşan Hatice Acıoğlu, şu an Ankara GATA Hastanesi’nde tedavi görüyor. “Oğlumu çok özledim. Belki bilinci kapalı yoğun bakımda belki hafızasını kaybetti. Hayatını kaybettiyse öğrenmek istiyorum. Böyle beklemek çok zor. Lütfen gören haber versin diyor.”

Enkaz altındaki binlerce insan yaşıyordu, sesleri duyuluyordu ama arama kurtarma ekibi, ekipmanı, iş makineleri gönderilmediği için hayatlarını kaybettiler. Bu çaresizliği yaşadık ama yüzlerce kayıp insanı bulmak için çaresiz değiliz. Bunun için dayanışma örgütlemeliyiz."