Erdoğan, İbrahim Tatlıses'e 6'ncı kez reddetti

Daha önce AK Parti'den 5 kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, 6'ncı denemesinde de listeye giremedi.

Daha önce AK Parti'den milletvekili olabilmek için 5 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, altıncı denemesinde de başarısız oldu. AK Parti'nin Şanlıurfa listesinde yer alan 14 kişi arasına İbrahim Tatlıses giremedi.

İBRAHİM TATLISES’İN SİYASİ GEÇMİŞİ

1) İbrahim Tatlıses, 1991 Türkiye genel seçimlerinde Şanlıurfa 1. bölge milletvekilliği için bağımsız aday olmuş, seçilememiştir.

2) 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti’den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olmuş, partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilememiştir.

3) Tatlıses 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce ’den adaylık başvurusunda bulunmuş ancak bu partiden aday gösterilmemiştir. İbrahim Tatlıses bu seçimlerde Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı olmuş fakat sonradan adaylığını geri çekmiştir.

4) İbrahim Tatlıses 2015 seçimlerinde de memleketi Şanlıurfa’dan ’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı fakat seçilemedi.

5) İbrahim Tatlıses, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler için ’den 2. kez milletvekili aday adayı olmak için başvuru yapmıştır fakat tekrar aday olarak gösterilmemiştir. İzmir’den milletvekili aday listesinden 7. sırada gösterilmesini reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı öğrenilmiştir.

6) İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için Şanlıurfa’dan 4. kez ’den milletvekili aday adayı başvurusunda bulundu fakat nihai listede bir kez daha yer almadı.

AK Parti'nin Şanlıurfa listesinde şu isimler yer aldı:

Bekir Bozdağ

Abdülkadir Emin Önen

Abdürrahim Dusak

Mehmet Ali Cevheri

Cevahir Asuman Yazmacı

İbrahim Eyyüpoğlu

Hikmet Başak

Mehmet Faruk Pınarbaşı

Mahmut Kaçar

Nihat Kılıç

Emre Karaçizmeli

Mehmet İlhami Günbegi

Abdullah Aksak

Abdürrahim Toru