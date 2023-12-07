Erdoğan ile görüşen Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile ardından da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile biraraya geldi.

Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuşan Erdoğan, "Geniş bir heyetle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Hedef, aramızdaki 5.5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda, hangi alanlarda ne gibi adımlar atacağız bunları görüşeceğiz." dedi. Sakellaropoulou ise Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "İki ülkenin mevcut ortak pozitif siyasi iradeyi her zamankinden fazla geliştirmesi elzemdir. Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütmek bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileriye götürecektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katerina Sakelaropulu görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Miçotakis görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok' ifadelerini kullanırken Miçotakis, Türk vatandaşlarına adalar için 7 günlük turist vizesi sağlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Yunanistan'ı son olarak 2017 yılında ziyaret etmiştim. Bu 65 yıl aradan sonra Türkiye'den Yunanistan'a devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaretti. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin beşinci toplantısı vesilesiyle tekrar Atina'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Münasebetlerimizde mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin beşinci toplantısını 7 yılın ardından bugün gerçekleştiriyor olmamız bu niyetimizin bir göstergesidir. Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize ve kuruluş bildirgesinde ifade olunduğu üzere yılda en az bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için de hayırlı olacağını düşünüyorum. Başbakan Sayın Miçotakis ile faydalı görüşmeler yaptık. Sayın Başbakana ikili görüşmemizde işbirliğimizi geliştirmek maksadıyla atılabilecek adımları ele aldık. Üst düzey temasların devamı çerçevesinde aramızdaki diyalog kanallarının her seviyede açık tutulmasının önemini vurguladık. Başbakanlığım döneminde teşkil edilen Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının ilişkilerimizin olumlu gündem temelinde ilerletilmesine katkı sağladığının altını çizdim. Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina Bildirgesi ile ilişkilerimizi geliştirme yönündeki irademizi en üst seviyede teyit etmiş olduk. 2021 yılında oluşturulan ortak eylem planı çerçevesindeki çalışmaların somut neticelerini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Sayın Başbakan ile görüşmemizde şu an itibarıyla yaklaşık 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. İpsala-Kipi Sınır Kapısında ikinci köprü inşası gibi ulaştırma projelerinin önemine işaret etti. Ayrıca gerek turizm, gerek kültürel alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan ile görüşmelerimizde Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve Dışişleri Bakanlarımızın bu konudaki çalışmaları kararlı şekilde ele almalarını istedik. Mevcut sorunlarımızı yapıcı diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak samimi temennimizdir."

Miçotakis'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"İkili ticarette 10 milyar dolar hedefini koyduk. Doğu Ege'de yıl boyunca 7 günlük süre boyunca vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini karar olarak ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanıyla çevremizde cereyan eden olayların analizini yaptık ve bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi ve aynı zamanda insani değerlere saygı, silahsız sivillerin korunması konusunda hemfikir kaldık. Kıbrıs konusunda BMGK'nnı kararları bizim için çok önemlidir. Kıbrıs konusundaki gelişmeler bu doğrultuda."