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Erdoğan ile Paşinyan arasında kritik görüşme

Erdoğan ile Paşinyan arasında kritik görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

DİPLOMATİK ÇABALARIN DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLDİ

Görüşmede ayrıca iki lider, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulayarak, bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etti.

Etiketler erdoğan görüşme peşinyan
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