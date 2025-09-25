Erdoğan ile Trump biraraya geldi, kameraların önünde dikkat çeken ifadeler

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 yıl sonra Beyaz Saray'daki ilk ziyaretinde işte basına yansıyanlar...

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuk eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muazzam bir ordu kurdu ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur. Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler’de (BM) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Trump, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz" ifadesini kullandı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından da çok saygı gördüğünü kaydederek, “Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle" diye konuştu.

Suriye ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, “Suriye’ye yaptırımları kaldırdım. Suriye’deki zaferin sorumlusu Erdoğan’dı. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan'ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım" dedi.

Trump'tan CNNTürk muhabirine "yalan haber" tepkisi

Trump, CNNTürk Muhabiri'nin sorusu üzerine "CNN mi? Burada yalan haber yapıyorlar" ifadesini kullandı. CNNTürk muhabirinin ikinci sorusunda Trump, yine "yalan haber" ifadesini kullandı. Trump, "Bu adamı seviyorum. CNN'den... Yalan haber kanalı. CNNTürk..." dedi.

"Erdoğan hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir"

Trump, "Hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir. Ama ben sürgündeyken bile biz hâlâ dosttuk. Erdoğan dünyada çok saygı duyulan bir insan. Muazzam bir askeri güç inşa etti. Ekipmanlarımızı sıklıkla kullanılıyor. Kendisini konuk etmek büyük bir mutluluk. Öğlen yemeği yiyeceğiz. F-16 almak istiyorlar, F-35 almak istiyorlar, başka şeyler almak istiyorlar. Bu adama çok büyük saygım var. Çok iyi bir ilişkimiz var. Rahip Brunson'ı serbest bıraktı ve 35 yıllığına hapse atılmıştı, bunu durdurması gerekiyordu; onu aradım ve kendisini serbest bıraktı. Bunu asla unutmam. 35 yıllık hapis cezasından kurtardı kendisini. Kendisini burada konuk etmek gerçekten büyük mutluluk" dedi.

Türkiye'ye yaptırımlar kalkacak mı ?

Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulan Donald Trump, "İyi bir toplantı gerçekleştirirsek hemen kaldırabiliriz" dedi.

Trump: Erdoğan Suriye'de sorumlu kişi

Muhabirin "Suriye'nin geleceğinin Erdoğan'ın elinde olduğuna" yönelik sözlerini hatırlatması üzerine Trump, "Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda sorumlu kişi. Suriye'nin başarılı savaşı konusunda sorumlu kişi Erdoğan. Eski liderinden kurtaran da oydu. Sorumluluğun çok büyük kısmı onun. 2000 yıldır yapılmaya çalışılan şeyi yaptı. Gerçekten burada hakkının verilmesi lazım. Evet, hakkını ara diyorum. 2000 yıldır Suriye işgal edilmeye çalışılıyor ve o Suriye'yi kurtardı" dedi.