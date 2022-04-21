Erdoğan'dan canlı yayında 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 3600 ek gösterge, sağlıkta şiddetin önüne geçilmesine yönelik yasa ve sağlık çalışanlarının mali hakları ile ilgili önemli gelişmeleri duyurdu. Öte yandan Erdoğan, önümüzdeki günlerde Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle alınacak yeni kararların açıklanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Milletimiz sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını unutmayacak.

İsraf denilen, ne gerek var diye eleştirilen sağlık projelerimiz on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu.

Sadece aşı temini ile yetinmedik, kendi yerli aşımızı geliştirerek dünyadaki konumumuzu perçinledik. TURKOVAC, dünyanın farklı köşelerindeki milyonlarca insana da şifa oluyor.

Salgına karşı son 2 yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi zaferle taçlandırmakta kararlıyız.

Sağlık personelimizin vazifelerini herhangi bir endişe taşımadan yerine getirebilmelerine büyük önem veriyoruz. Hiçbir şey size olan şükran duygularımızı ifade etmeye kafi gelmez.

İnşallah önümüzdeki günlerde bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda alınacak kararları milletimizle paylaşacağız.

SAĞLIKTA ŞİDDET

Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak

3600 EK GÖSTERGE

Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız.

Sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmelerin neticesini paylaşacağız.