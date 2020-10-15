Erdoğan'dan geri adım! Önce karar aldı sonra vazgeçti

Muğla’nın farklı bölgelerinde 32 tane jeotermal enerji santrali (JES) ve kuyusu yapılması ile ilgili geçtiğimiz hafta açıklanan ihale iptal edildi. 7 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 26 Ekim 2020 tarihinde Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale edileceği ilan edilen 32 adet jeotermal saha ihalesinin iptal edildiğine dair karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

"JES SAHALARI, KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA BÖLGESİNDE KALIYORDU”

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ihalelerin iptal edildiğine dair kararında şöyle denildi:

“İhale edilecek sahaların önemli bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilen alanlarda kaldığı, ihaleyi kazanan kişi-firmaların izin almasında mevzuattan kaynaklı hak kaybına uğramaması için ihale öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü alınması gerektiği yönündeki gerekçesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi kapsamında iptal edilmiştir.”

“MUĞLA HALKININ ÇEVRE ZAFERİ”

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre kararı “Muğla halkının çevre zaferi” olarak değerlendiren CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Bu zaferin emekçileri, Muğla’daki çevre dernekleri, platformları, demokratik kitle örgütleridir. Çevresini seven herkes, bu kazanım için canla başla çalışmıştır” dedi.

Daha önce iktidarın Fethiye ve Marmaris’teki jeotermal planlarının da boşa çıkarıldığını ifade eden Girgin, “Rant temelli politikaların karşısına, halkın çıkarlarını baz alan direnişimizle çıktık, kazandık. İhale ilanı, Resmi Gazete’de çıktığı gün yaptığımız açıklamada, ‘Geçit vermeyeceğiz’ demiştik, vermedik. Bu direnişlerin izinde, şirketlerin geleceğimizi çalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

“KATLİAMI ENGELLEDİK”

CHP Muğla milletvekili Burak Erbay’da yaptığı açıklamada kararı şu sözlerle değerlendirdi:

"Muğla’mızın eşsiz doğasını katledecek bu projeye karşı mücadele ettik ve bu katliamı engelledik. Mücadelemiz sonuç verdi. Muğla uzun zamandır madenler, orman yangınları ve çıkarılan imar planları ile adeta katlediliyordu. Son olarak da jeotermal arama sahaları ile doğamıza yeni bir darbe vurulacaktı. Muğla’nın bağrına bir hançer daha saplanacaktı. Ancak Muğla halkı olarak, çevre derneklerimiz ve tüm Muğla örgütümüzle birlikte büyük bir mücadele ortaya koyduk. Jeotermal enerji santralleri kurarak doğamızın dengesi bozulacak, yer altı suları çekilecekti. Hem tarımsal üretim yok olacak hem de doğal güzelliklerimiz kuruyup çölleşecekti. Bu proje Muğla’ya büyük bir ihanet olacaktı. Biz yarınlarımıza, çocuklarımıza doğal güzellikleriyle, koyları ve mavi deniziyle bir Muğla bırakmak istiyoruz. Bunun içinde sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

ÖZTUNÇ: CUMHURBAŞKANI BODRUM ORTAKENT’TEKİ VİLLADAN DA VAZGEÇSİN

Geçtiğimiz hafta Muğla’da incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da “Mücadelemiz sonuç vermiş, halkın haklı tepkileri başarıya erişmiştir” yorumunda bulundu.

İhaleden vazgeçilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Öztunç, “Ancak, Cumhurbaşkanı, söylediklerimizin tamamını değil, işine geleni kadarıyla ele almış. Eğer samimiyse, aynı hassasiyeti Bodrum Ortakent’te sit alanı mera statüsü taşıyan alanı yapılaşmaya izin veren imar planlarını da geri alsın” dedi.

Bodrum'un Ortakent Mahallesi’nde mülkiyeti hazineye ait iken özelleştirme kapsamına alınan 3. derece sit alanı ve mera vasfı taşıyan 1 milyon 102 bin 306 metrekarelik bir alanla ilgili hazırlanan imar planları, Cumhurbaşkanlığının 20 Ağustos 2020 tarihli kararnamesiyle onaylanmıştı. Söz konusu imar planlarında, konut alanı, otel, ticaret, turizm-ticaret-konut karışık, sağlık tesisi, içme suyu tesisi, atık su tesisi, cami, okul vb. kullanımlar öngörülmüştü.

Ayrıca 7 Ekim tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de, Muğla ili sınırlarında 32 adet Jeotermal saha (28 arama, 4 işletme) İhalesi ilan edilmişti. Söz konusu sahalar, Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Milas, Yatağan, Datça, Ortaca Dalyan, Menteşe, Seydikemer ve Ula ilçeleri sınırlarında yer alıyordu.