Erdoğan'dan Paşinyan'la yaptığı görüşmeyle ilgili açıklama

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Prag'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde dünya liderleriyle birebir görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerden en dikkat çekeni ise Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la yaptığı toplantı oldu. Kritik görüşmede iki ülke arasında yapılması planlanan normalleşme adımları konuşuldu.

TAM NORMALLEŞME MESAJI

Prag'daki zirvede bir basın toplantısı gerçekleştiren Erdoğan, Paşinyan'la yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Bölgemizde tam normalleşmeye sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Ermenistan Başbakanı sayın Paşinyan'la da bir görüşmemiz oldu. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TAM ZAMANI OLDUĞU KANAATİNDEYİM"

Avrupa Siyasi topluluğunun kıtamızdaki sorunları ele alınması ve ortak sorunların çözümü için tam zamanı olduğu kanaatindeyim. Bununla birlikte bu platformu AB genişleme politikasına bir alternatif olmadığını belirtmek istiyorum. Bu platformumuzun üyelik sürecimize halel getirmemesini vurguladık. Bu görüşlerimi zirvede ve ikili görüşmede ifade ettim. Zirvede genel kanaattin de bu yönde olduğunu müşahade ettim.

"TÜRKİYE'NİN YERİ DOLDURULAMAZ"

Ülkemiz güvenlik, savunma, göç, terör, sağlık ve tedarik zincirleri gibi temel sıkıntıların aşılmasında hayati öneme sahiptir. AB'nin karşılaştığı meydan okumaların üstesinden gelinmesinde Türkiye'nin yeri doldurulamaz. Bu hakikatin Avrupalı dostlarımız tarafından da kabul edilmeye başlandığını gördüm. Türkiye'nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığını, dahası bunun Avrupa Birliği'nin menfaatlerine de zarar verdiğinin altını çizdim."