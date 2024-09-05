Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesine taziyelerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Ayan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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