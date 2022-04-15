Erdoğan'dan şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen programa, hayatını kaybeden Şule Çetin, Nuray Demir, Azra Gülendam Haytaoğlu, Dilek Kaya, Sıla Şentürk, Dilara Yıldız, Başak Cengiz, Sezen Ünlü, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Müzeyyen Boylu, Özgürcan Aslan, Hatice Senem, Hafize Kurban, Hayriye Aylin Alkutay’ın yakınlarının katıldı.

"ÜLKEMİZİ KADINA ŞİDDET VE KADIN CİNAYETLERİ AYIBINDAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız. Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı (KADES) indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir." dedi.