  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'dan şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar

Erdoğan'dan şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar

Erdoğan'dan şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen programa, hayatını kaybeden Şule Çetin, Nuray Demir, Azra Gülendam Haytaoğlu, Dilek Kaya, Sıla Şentürk, Dilara Yıldız, Başak Cengiz, Sezen Ünlü, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Müzeyyen Boylu, Özgürcan Aslan, Hatice Senem, Hafize Kurban, Hayriye Aylin Alkutay’ın yakınlarının katıldı.

"ÜLKEMİZİ KADINA ŞİDDET VE KADIN CİNAYETLERİ AYIBINDAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız. Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı (KADES) indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir." dedi. 

Etiketler iftar şiddet kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek harcaması rekor kırdı
WhatsApp'tan 4 yeni özellik! Grup yöneticilerine yeni yetki geldi
Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu
Et fiyatlarına zammın zammının zammı geliyor!
Hande Fırat’tan canlı yayında tepki çeken sözler
Rezidansta işkenceye uğrayan genç kız kabusu anlattı
Apple Türkiye fiyatından bile ucuz: A101'den iPhone 13 sürprizi!
Cesur pozları olay oldu! Alemin Kralı dizisinin çocuk yıldızı Oben'i görenler tanıyamıyor
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak ? 9 gün müjdesi yolda...
İstanbul Boğazı'nın dibinden çıkanlar kahretti