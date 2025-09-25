Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu: ''Çevirimizin arkasındayız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fox News kanalında yaptığı açıklamalar ABD medyasında gündem oldu. İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın ifadelerinin çeviri sırasında bağlamından koparıldığını bildirdi. Fox News ise ''Çevirimizin arkasındayız'' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Fox News’te Bret Baier’in sunduğu programa konuk oldu.

Filistin ve Ukrayna’daki çatışmaların nasıl sonlandırılabileceği sorusuna cevap verirken, “Sayın Trump, ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır. Aynı şekilde, ‘Gazze savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır. Bu süreçlere dahil olunca bazı bedeller ödeniyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, esir takası sürecinin de sona erdiğini hatırlattı.

Bu açıklamaların ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sert bir çıkış yaptı. Rubio'nun, “Liderler istediklerini söyleyebilir ama çözüm gerektiğinde Beyaz Saray’a gelmek isterler. Erdoğan da bu hafta Başkan’la görüşmek için geliyor. Herkes Trump’la konuşmak istiyor. Bugün bile toplantılarımız sürüyor ve liderler bu görüşmelere dahil olmak için adeta yalvarıyor” ifadeleri Türkiye’de tepkilere neden oldu.

ÇEVİRİ SIRASINDA ANLAM KAYBINA UĞRAMIŞTIR'

Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre, Rubio’nun sözlerinin ardından, Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde İletişim Başkanlığı’nın Washington Ofisi, Fox News’e resmi bir açıklama gönderdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşların sona ermesine ilişkin değerlendirmesi, çeviri sırasında anlam kaybına uğramıştır. Erdoğan, röportajda savaşların sona erdirilmesinin ciddi zorluklar ve maliyetler içerdiğini vurgulamış, Başkan Trump’ın bu konudaki çabalarını takdir etmiştir.”

'ÇEVİRİMİZİN ARKASINDAYIZ'

Programın sunucusu Bret Baier, hem röportajı hem de İletişim Başkanlığı’nın açıklamasını ekrana taşıyarak, “Türkiye Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray’daki görüşme öncesinde bu sözleri netleştirmek istedi. Ancak Fox News olarak çevirimizin doğruluğunun arkasındayız” dedi.

