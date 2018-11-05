Erdoğan'ın arabasını durduran kadın: ''Mükemmel''

İstanbul'da Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabasını durduran vatandaşlarla sohbet etti.



Küçükçekmece’deki Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaşlar sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar'ın paylaştığı videoda kadın vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hele şu engelli çocuklara sahip çıktın ya' diyerek dua etti.

HASTANEDE AMELİYAT OLUP GELMİŞ

Hastanede göz ameliyatı olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen başka bir kadın vatandaş ''Çok temiz, çok teşekkür ederiz. Mükemmel, mükemmel..." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçemece'deki programının ardından AK Partiİstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İl ve İlçe teşkilatları yöneticileriyle yaklaşan yerel seçim çalışmaları kapsamında istişarede bulunacağı öğrenildi.