Bedelli askerlik çıktı ama tartışmaları bitmiyor !
Bedelli askerlik çıktı ama tartışmaları bitmiyor !
İran yaptırımı sonrası Dolar ve Euro ne kadar oldu ?
İran yaptırımı sonrası Dolar ve Euro ne kadar oldu ?
Sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı: Torku'dan patlayan süt açıklaması
Sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı: Torku'dan patlayan süt açıklaması
Sigara içen donörden nakledilen organ hastayı kanserden öldürdü
Sigara içen donörden nakledilen organ hastayı kanserden öldürdü
2. Abdülhamid'in torunundan çılgın dolar tahmini
2. Abdülhamid'in torunundan çılgın dolar tahmini
Kandilli Rasathanesi'nden kritik tsunami açıklaması
Kandilli Rasathanesi'nden kritik tsunami açıklaması
Kriz yok diyenlere duyurulur: Dev santralde elektrik üretimi durduruldu
Kriz yok diyenlere duyurulur: Dev santralde elektrik üretimi durduruldu
Türkiye'ye internet müjdesi: Adil Kullanım Kotası kalkıyor
Türkiye'ye internet müjdesi: Adil Kullanım Kotası kalkıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Kasım 2018 17:47

Erdoğan'ın arabasını durduran kadın: ''Mükemmel''

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Küçükçekmece'de bir okulun açılışını yaptı.

Erdoğan'ın arabasını durduran kadın: ''Mükemmel''
A+ A-

İstanbul'da Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabasını durduran vatandaşlarla sohbet etti.

Küçükçekmece’deki Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaşlar sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar'ın paylaştığı videoda kadın vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hele şu engelli çocuklara sahip çıktın ya' diyerek dua etti.

HASTANEDE AMELİYAT OLUP GELMİŞ

Hastanede göz ameliyatı olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen başka bir kadın vatandaş ''Çok temiz, çok teşekkür ederiz. Mükemmel, mükemmel..." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçemece'deki programının ardından AK Partiİstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İl ve İlçe teşkilatları yöneticileriyle yaklaşan yerel seçim çalışmaları kapsamında istişarede bulunacağı öğrenildi.

İHA

özel okul , açılış , erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM