Erdoğan'ın ziyaret ettiği Angola ile Türkiye arasında vizeler kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Angola ziyaretinin ardından Türkiye ile Angola arasında vize anlaşması yapıldı. İki ülke arası seyahatlerde vize muafiyeti getirildi.

Türk halkı uzun yıllardır Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile vizelerin kalkmasını beklerken, haber Angola'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 günlük Afrika seyahatinin ilk durağı Angola'ydı. Seyahatten ilk haber geldi, Angola ile vizeler kalktı. Uzun zamandır üzerinde konuşulmasına rağmen AB ile vizeler halen kaldırılabilmiş değil.

Ankara’da 27 Temmuz 2021’de “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşma” imzalandı. Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşma, Türkiye ve Angola’daki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyetine ilişkin genel hüküm ve koşulları içeriyor.

Buna göre, ülkesinden çıktığı esnada asgari 6 ay geçerliliği bulunan pasaport hamili Türk ve Angola vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, çıkmak ve her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

EN YÜKSEK TİCARET HACMİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İLE

Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında Angola ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2019 yılı itibariyle yaklaşık 212 milyon Amerikan doları olduğu görülüyor. Angola ile Türkiye arasındaki başlıca ticaret kalemleri; gıda, tekstil, beyaz eşya, makine ve hazır giyim.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2020 yılında 143 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AB, 2020 yılında 69 milyar dolar ile ihracatımızdan yüzde 41,3 oranında pay alarak, olup toplam ihracatımızda ilk sırada bulunmakta. 2020 yılında Türkiye'nin AB ile olan ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 95,4 seviyesinde gerçekleşti.