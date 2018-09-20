Ermenistan'da tutuklanan Umut Ali Türkiye'ye dönüyor

Ermenistan’da sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan lise öğrencisi Umut Ali Özmen, Pazartesi günü Türkiye’ye teslim edilecek.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Akyaka İlçesi Küçük Durduran Köyünde ikamet eden 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, 24 Temmuz 2018 tarihinde sınır ihlali yapması üzerine Ermenistan’da gözaltına alınmıştır.

Olayın haber alınmasının hemen akabinde sınır makamı olarak Valiliğimizce, Ermeni makamları ile iletişime geçilerek Umut Ali Özmen’in iadesi için girişimlere başlanılmış, Ermeni makamlarının konuyu diplomatik kanaldan çözümü yönündeki talepleri üzerine konu Valiliğimizce Dışişleri ve İçişleri Bakanlığına intikal ettirilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde baba Mustafa Özmen, Ermenistan’a giderek oğlu Umut Ali Özmen’in teslim alıp 24 Eylül 2018 Pazartesi günü Türkiye’ye dönecektir.”