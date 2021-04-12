  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erzurum'da kan donduran olay! Sırtındaki bıçakla hastaneye gitti

Erzurum'da kan donduran olay! Sırtındaki bıçakla hastaneye gitti

Erzurum'un Oltu ilçesinde kaldırımda yürüyen O.Ç sırtından bıçaklandı. Acıyla yere düşen yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Erzurum Ziyabey Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ö.Ç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

Darbenin etkisiyle sırtındaki bıçakla yere düşen Ö.Ç'ye haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Sırtındaki bıçakla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ç'nin burada tedavisine başlandı.

Ö.Ç'nin sağlık ekiplerine kendisini bıçaklayan kişinin yüzünü görmediğini söylediği öğrenildi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Etiketler hastane bıçak yaralı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korkutan gelişme! Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de görüntülendi
Hurdalardan 10 bin TL'ye kendi kamyonetini yaptı
Deren Talu süper minisi ile annesi Defne Samyeli'ye meydan okudu!
Masumlar Apartmanı'nda Han'ın yeni sırrı ortaya çıkıyor
Fatih Altaylı Hakan Ural'ı bombaladı: ''Zır ötesi cahil, söylediği her şey yanlış''
Nisan ayında şaşkına çeviren kar yağışı! 120 santimetreye ulaştı
Cumhur İttifakı'na ''sürpriz'' üçüncü parti iddiası!
Kabine toplantısı öncesi flaş açıklama: ''İki seçenek üzerinde duruluyor''
Dolar yeniden şahlandı! TL eriyor, Dolar coşuyor!
Yarın yapılacak kabine toplantısı öncesi kulislerden sızan bilgi...