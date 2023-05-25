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Esenboğa Havalimanı'nda bomba alarmı

Esenboğa Havalimanı'nda bomba alarmı
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Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, özel hava yolu şirketine ait yolcu uçağında, bomba ihbarı üzerine arama yapıldı. Uçakta olumsuz bir duruma rastlanmadı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11.00'de kalkarak Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen Pegasus Havayolları'na ait uçakta bomba bulunduğu ihbarı yapıldı. 112'yi arayan ihbarcının, 2 yolcu tarafından uçağa kutu içinde patlayıcı madde konulduğunu söylediği öğrenildi.

İhbar üzere uçak havalimanında aprona çekilirken, ekipler yönlendirildi. Yolcular ve bagajlar uçaktan tahliye edildi. Ardından bomba imha uzmanları tarafından uçakta arama yapıldı. Aramada uçakta olumsuz bir duruma rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. 

DHA

Etiketler esenboğa havalimanı bomba araması uçak
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