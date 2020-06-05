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  3. 05 Haziran 2020 16:26

Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı: Havadan görüntülendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Esenyurt Meydanı'nda ikinci kez kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi. Görüntülerde cuma namazının sosyal mesafe kullarına uyarak kılındığı dikkat çekti.

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Esenyurt'ta Meydanı'nda ikinci kez Cuma namazı yüzlerce kişi tarafından kılındı. Meydanda kılınan cuma namazı havadan görüntülendi.

VATANDAŞLARIN TEK TEK ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Esenyurt Meydanı'nda ikinci kez Cuma namazı kılındı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydan çevresi bariyerlerle kapatıldı ve vatandaşlar alana ateşleri ölçülerek sırayla alındı.

SECCADESİ OLMAYANA SECCADE VERİLDİ
Maskesiz olanların ise girişine izin verilmedi. Namaza gelen vatandaşlara dezenfektan dağıtılırken, seccadesi olmayanlara da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Polis ekipleri ve görevliler de vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı. Esenyurt Meydanı'nda yüzlerce kişinin sosyal mesafe kuralına uyarak kıldığı Cuma namazı havadan da görüntülendi.

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