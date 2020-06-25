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  3. 25 Haziran 2020 17:30

Esenyurt'ta can alan sel felaketine soruşturma

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan sel felaketiyle ilgili soruşturma başlattı.

Esenyurt'ta can alan sel felaketine soruşturma
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi.  Bilirkişi incelemesi sonunda ceza soruşturmasının genişletilerek sürdürüleceği kaydedildi.

Öte yandan Esenyurt'ta dere yatağında bulunan bölgeye imar izni verildiği, sığınak olması gereken yerlerin dairelere çevrilerek kiraya verildiği, dere istinat duvarlarının delindiği iddialarıyla ilgili yetkililerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda sorumluluk tespit edilmesi halinde görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açılabileceği öğrenildi.

DHA

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