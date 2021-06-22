Eşine bunu yaptı; hapis cezası istendi

Boşanma aşamasındaki eşinin kullandığı hattın yedeğini çıkardı, mahkemelik olan koca hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Boşanma aşamasında olan eşinden intikam almak isteyen Fatih Y., akıllara durgunluk verecek bir plan hazırladı. Genç adam eski eşi Semra Y.'nin kullandığı hattı daha önce kendi adına aldığı için, GSM şirketinden yeni bir SİM kartı talebinde bulundu.

Aldığı kartla eşinin rehberine ulaşan Fatih Y. eşinin akrabaları ve arkadaşlarına Semra Y. gibi davranarak mesajlar göndermeye başladı.

Kendilerine gelen mesajlarla şoke olan Semra Y.'nin arkadaşları ve akrabaları durumu genç kadına anlatınca gerçek ortaya çıktı. Telefonunun boşanma aşamasındaki eşi tarafından ele geçirildiğini fark eden Semra Y., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fatih Y., hakkında suç duyurusunda bulundu.

Genç kadın verdiği ifadesinde kullandığı hattının yıllar önce Fatih Y. tarafından çıkarıldığını, boşanma aşamasına geldiklerinde kendisinden intikam almak için SİM kart çıkarttırarak rehberini ele geçirdi.

Akrabası ve arkadaşlarına adına rencide edici ve küçük düşürücü mesajlar atıldığını söyleyerek eşinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine intikamcı koca hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Sabah