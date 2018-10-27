Eşini ambulansta görünce zor sakinleşti

İstanbul Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir turiste taksi çarptı. Yaralanan İranlı turist için hemen ambulans çağrıldı. İranlı turist arkadaşlarının da yardımıyla ambulansa bindirildiği sırada eşi olay yerine geldi ve büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, İranlı turist Pega Merdane, Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi. Caddeye adım atan turiste Dolmabahçe istikametine seyir halinde olan taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İranlı turistin yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kaza sırasında olay yerinde bulunmayan ancak daha sonra gelen Pega Merdane’nin kocası, eşinin yerde yattığını görünce büyük bir panik yaşadı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sakinleştirilen İranlı turist, yaralı eşiyle birlikte ambulansa bindirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı turist Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Basın mensuplarının kazanın nasıl olduğunu sorması üzerine taksicinin ‘şöhret olmak istemiyorum’ demesi ise dikkat çekti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.