Eski eşinin kendisine işkence ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Sosyal medya fenomeni genç kadın, ayrıldığı eski eşi tarafından işkenceye uğradığını iddia ederek, o korkunç anlara dair görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından tanınan ve 35 binden fazla takipçisi bulunan İ.A. adlı genç kadın, eski eşi B.S.'in kendisine şiddet uyguladığını belirtti ve sosyal medya hesabı üzerinden işkenceye uğradığı anlara dair fotoğrafları paylaştı.

Hem psikolojik ve hem de fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyen, D.A.'ın da kız kardeşi İ.A. yardım istedi. İ.A.'ın paylaştığı fotoğraflar adeta kan dondurdu. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan fotoğrafların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşım yaptı. İşte detaylar...

İ.A. sosyal medya hesabından uğradığı şiddeti yansıtan bir dizi kare yayınladı. Fotoğraflardan birinde B.S.'in kesici bir aletle yaraladığı Ay'ın başında beklediği görülüyor. Bir başka fotoğraf ise B.S.'i yerde baygın yatan İ.A.'ın başında gülerek selfie çekerken yansıtıyor.

İ.A., yaşadığı işkence dolu günleri şu sözlerle ifade etti:

"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine."

"Senden de annenden de babandan da korkmuyorum. Tüm süreci herkes bilecek, bir kıza daha bulaşıp sömüremeyeceksiniz. Yaşanan her gecenin her örtbasın hikayesini herkes bilecek."

"Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi."

"Bak bana korkmuyorum. Her şey bilinecek adalet kararını verecek. Beni ağlarken göremeyeceksiniz. Ağlamayacağım."

ANNESİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, İrem'e destek mesajları atarken B.S.'e tepki gösterdi. Ayrıca İ.A.'ın kız kardeşi D.A., "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.

D.A. ayrıca şu paylaşımlarda bulundu:

"Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan. Siz yaşattıklarınızdan utanın. Susmayacağız!"

"Bana günlerdir kardeşimin neden hesabını kapattığını soruyordunuz. Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Artık eski eşi olan B.S. tarafından uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız."

"Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin."