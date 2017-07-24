Erdoğan'ın gelişi ülkede gündem oldu
Erdoğan'ın gelişi ülkede gündem oldu
ABD'li sözcüyü zorlayan YPG sorusu !
ABD'li sözcüyü zorlayan YPG sorusu !
Meteorolojiden kritik uyarı ! Geri geliyor...
Meteorolojiden kritik uyarı ! Geri geliyor...
Kritik ziyaretler sonrası ilk açıklama
Kritik ziyaretler sonrası ilk açıklama
FETÖ'cü askerler örgütün şifrelerini itiraf etti
FETÖ'cü askerler örgütün şifrelerini itiraf etti
Türk yönetmenden skandal YPG filmi !
Türk yönetmenden skandal YPG filmi !
Sahte alkol faciası önlendi ! Büyük baskın
Sahte alkol faciası önlendi ! Büyük baskın
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Temmuz 2017 23:41

Eskişehir'de silahlı çatışma: 3 çatışma

Eskişehir'de iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Eskişehir'de silahlı çatışma: 3 çatışma
A+ A-

Eskişehir'de Emrah Y. ile Avşar D. arasında çıkan tartışmada Emrah Y. ile yoldan geçmekte olan 12 yaşındaki Hasan Ç. av tüfeği ile yaralanırken Avşar D. ise bıçakla yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi Köksal Sokakta bu akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan sanayide kaportacılık işi ile uğraşan Avşar D.'nin iş yerine gelen 25 yaşındaki

Emrah Y. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Emrah Y. yanında getirdiği bıçakla Avşar D.'yi yaraladı. İş yerindeki otomobilinin bagajından av tüfeğini çıkartan Avşar D. rastgele ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalardan Emrah Y. ile olay yerinden geçmekte olan HASAN Ç. yaralandı. Durumları ağır olan Emrah Y. ile Hasan Ç. olay yerine gelen ambulanslarla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Emrah Y. ile Hasan Ç. daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk olurken bıçakla yaralanan Avşar D. olay yerinden kaçarak kendi imkanları ile Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi'ne gitti. Avşar D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

silah , çatışma , eskişehir , yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM