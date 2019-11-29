Eskişehir’de suya yüzde 60 zam yapıldı!

Eskişehir ESKİ (Eskişehir Su ve Kanalizasyon İşletmesi) Genel Kurul toplantısının kasım ayı ikinci birleşiminde suya yüzde 60 oranında zam yapılması tartışmalara neden oldu. ESKİ'nin 2020 yılı bütçesi ve performansının da görüşüldüğü mecliste, ESKİ Genel Kurulu'nda komisyonlardan gelen 2020 su tarifelerine yüzde 60 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. ESKİ'nin bütçesi de 370 milyon TL olarak belirlendi.

“BU ZAM ORANI BİR REKOR”

AK Partili Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, bütçenin geneline bakıldığında günü kurtarma çabası görüldüğünü belirterek, “Bugün metreküpü 2,75 TL olan suyun fiyatı 4,85 TL'ye yükseltilmek istenmektedir. Herhalde yapılan bu zam oranı tüm zamanların rekoru olacaktır. Tabi tüketici suyu 4,85 TL'ye değil, buna yüzde 8 KDV ve 0,39 TL ÇTV eklenince yeni fiyat 5,63 TL’den alacaktır. Bu durum insaf ölçüsüne uymamaktadır” şeklinde konuştu.

“5 YILDA YÜZDE 20 ZAM”

CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Önder ise 2014'ten 2019'a kadar geçen 5 yılda suya toplamda yüzde 20 zam yapıldığını söyleyerek, “5 yılda elektriğe yüzde 77, doğalgaza yüzde 80, akaryakıta yüzde 52, asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldı. Bizim yaşam kaynağımız suya yüzde 20 zam yapıldı” diyerek, duruma tepki gösterdi.

“GÜLE OYNAYA YAPILMIŞ ZAM DEĞİL”



CHP Başkan Vekili Aydın Ünlüce ise yapılan yüzde 60 zamdan dolayı üzgün olduklarını belirterek, “Yapılan zammı ülkede yaşananlardan ayrı tutmak imkansız. 2014-2019'da yapılması gereken normal artış yapılamamıştır. Şimdi hem yatırımlarını yapmak hem de Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımını fonlamak için böyle bir artış yapıldı. Aslında CHP ve Başkan Yılmaz Büyükerşen'e daha fazla zam talebi geldi. Ancak hem başkan, hem CHP grubu böyle bir ortamda daha fazla zam yapılmasını istemedik ama gerçekten çok üzgünüz. Yüzde 60 olması gerçekten üzdü ama Türkiye ekonomisinden bağımsız düşünmek imkansız. Güle oynaya yapılmış bir zam değil” dedi.

İLK TEPKİ İYİ PARTİDEN

Eskişehir'de suya yapılan zamma ilk tepki İYİ Parti'den geldi. İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ektaş, zam haberi almadan bir günlerinin geçmediğini belirterek, “Memur, işçi ve emeklilere tek rakamlı hanelerle maaş artışı yapılırken bu zamların onlarca katı üzerinde temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar bir kabus gibi vatandaşın üzerine çökmeye devam ediyor. İlimizdeki şehir şebeke suyuna yapılan yüzde 60 oranındaki zam da bunlardan biri. Yerel yönetimler de zam kervanına katıldı. Toplumu oluşturan bireylerin en temel haklarından biri temiz suya erişim hakkıdır. Bu hak toplum sağlığıyla da doğrudan ilintilidir. Büyükşehir Belediye Meclisine çağrıda bulunuyoruz. Son su zammı, yeniden ele alınmalı ve geri çekilmeli” ifadelerini kullandı.



