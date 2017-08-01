Eskort sitelerine operasyon !

Samsun merkezli 4 ili kapsayan operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen 100'ün üzerinde şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, internet üzerinden ilan vererek fuhuş yapan kadınlar ile ilanların bulunduğu eskort internet siteleriyle ilgili yaklaşık 2 aylık çalışma yürütüldüğü belirtildi.

İnternet arama motoruna "Samsun escort" yazıldığında operasyona konu internet sitesine yönlendirme yapıldığı belirten açıklamada, "İlimizde sitede ilanı yayınlanan ve kimliği belirlenen 32 eskort şahsa ait ilanın bulunduğu anlaşılmış, eskort sitesi yönetici ve sahipleri ile ilgili yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda N.Ö, İ. Ç. ve N.Ç. isimli şüpheliler tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konunun araştırılması ve çalışmaların genişletilmesi için özel ekip kurularak Mersin iline gönderilmiş, ekibin yapmış olduğu çalışmalarda eskort bayanların göndermiş olduğu paraların şüphelilerin iş ve ikamet adresine yakın olan yerlerde bulunan bankamatiklerden çekildiği, para çeken şahsın site yöneticisi İ.Ç. olduğu kamera görüntülerinden tespit edilmiştir."