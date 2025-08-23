  1. Anasayfa
Eşsiz güzellikteki Ayten Koyu marina olacak

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Ayten Koyu, MUÇEV’in 33 yıllığına kiraladığı marina projesiyle yeniden gündemde.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Muğla ili Fethiye ilçesi sınırları içerisinde Ege Marina Turizm Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan yat/tekne bağlama iskelesi projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği’nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 2 Ekim 2025 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir” denildi.

Birgün gazetesinden Aycan Karadağ'ın haberine göre Ayten Koyu, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde ve üçüncü derece doğal sit alanı sınırında bulunuyor. ÇED dosyasına göre 14 bin 657 metrekarelik alanda kurulacak iskele 46 yat kapasitesine sahip olacak. Projenin maliyeti 14 milyon 700 bin lira olarak açıklandı. Şirket, “teknelerin ağaç gövdelerine bağlanmasının çevreyi kirlettiğini” öne sürerek projeyi çevreyi koruyucu bir adım gibi sundu. Ancak uzmanlar, dolgu ve dip taraması nedeniyle su sirkülasyonunun bozulacağını, deniz çayırlarının yok olacağını ve kıyı erozyonunun hızlanacağını vurguluyor. Göcek Körfezi’nde son yıllarda onaylanan marina ve iskele projeleriyle tekne kapasitesi 1100’den 4000’e yükseldi. Koylardaki restoran, şamandıra ve tonoz yoğunluğu da ekosistemi ciddi biçimde baskı altına alıyor. Proje alanı, MUÇEV Turizm Ticaret A.Ş. tarafından 33 yıllığına Ege Marina Turizm A.Ş.’ye kiralandı. Bakanlık, projeye uygun imar planlarını hazırladı. 7 Kasım 2024’te yapılan halkın katılımı toplantısında yöre halkı, “Ayten Koyu’nun doğal yapısı bozulur” diyerek projeyi reddetti.

Birgün

