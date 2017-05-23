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  3. 23 Mayıs 2017 22:39

Estetik mağduru hemşirenin son hali...

Adana'da kuaförde yaşanan estetik mağduru kadın hastaneden taburcu edilecek.

Estetik mağduru hemşirenin son hali...
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Adana'da, kendisini doktor olarak tanıttığını öne sürdüğü kuaförün dolgunlaştırdığı dudağı enfeksiyon kaparak şişen hemşirenin hastanedeki tedavisi tamamlandı. Tedaviyi yürüten ÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz: "Hastanın taburcu edilme isteği var. Biz de şu anda hastanede yatmasına gerek olmadığını ve kendisini muhtemelen yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz"

Adana'da, kendisini doktor olarak tanıttığını öne sürdüğü  kuaföre estetik operasyon yaptırmasının ardından dolgunlaştırıldığı iddia edilen  dudağı enfeksiyon kaparak şişen hemşire Merve Keleş, tedavi gördüğü hastaneden  yarın taburcu edilecek.

Hemşirenin tedavisi yürüten Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi  Plastik ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Yavuz,  gazetecilere yaptığı açıklamada, Keleş'i yaklaşık 1 aydır takip ettiklerini  ve  ciddi bir enfeksiyon durumuyla karşılaştıklarını, müdahale edilmemesi halinde  hastanın dudaklarını kaybetme riski olduğunu söyledi.

Yavuz, hemşire Keleş'e gerekli müdahaleyi yaptıklarını ve dudakta  kullanılan materyale yönelik bir çalışma yürüttüklerini aktararak şöyle devam  etti:

"Eğer materyali saptayabilirsek, daha spesifik bir tedavi yapabiliriz  diye düşünmüştük. Hem patoloji hem de toksikoloji laboratuvarı ve yeni kurulan  Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda bu materyalle ilgili araştırma yaptık.  Hastamıza bu dolgu maddesiyle ilgili bir ameliyat yapmadık ama ufak bir parça  alarak, bu parçada materyal çalıştık. Bu materyali silikon olabilir mi diye  araştırdık, silikon olmadığını saptadık. Yine 'kalsiyum hidroksit apatit' diye  bir materyal var, onunla ilgili de olumlu sonuç alamadık."

Materyalle ilgili spesifik tespit çalışmalarının sürdüğünü anlatan  Yavuz, "Hastanın taburcu edilme isteği var. Biz de şu anda hastanede yatmasına  gerek olmadığını ve kendisini muhtemelen yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz.  Hastamız ilaç tedavisine devam edecek. Belli aralıklarla kontrole gelecek. Bu  arada eğer spesifik bir gelişme olursa ondan da yararlanacağız. Bu arada bu  işlemi yapan kişi de hastamız suç duyurusunda bulunduğu için tutuklandı. O  süreçte de belki materyalle ilgili bir gelişme olur. Öyle bir gelişme olursa biz  bu imkanı da değerlendiririz." ifadesini kullandı.

"Dolguyu ancak plastik cerrahlar ve dermatologlar yapabilir"

Yavuz, çeşitli alanlarda çok kolay para kazanma yöntemi olduğu için  herhangi birinin bu işlere soyunabildiğini söyledi.

Mağdur olmamak için vatandaşların dikkat etmesi gerektiğinin altını  çizen Yavuz, şunları kaydetti:

"Yasal olarak bu çerçeve belirlenmiş. Bu dolguyu ancak plastik  cerrahlar ve dermatologlar yapabilir. Buna dikkat edilmesi lazım. Uzmanlara  güvenerek bunu rahatlıkla yaptırabilirler. Çünkü uzman olan kişi yaptığı işin  komplikasyonlarını da bilir ve onlara göre önlem de alabilir. İşi yapmakla her  şey bitmiyor, eğer bir sorun olursa bunun tedavisini de bildiği için bu işi  uzmanlarına yaptırmakta yarar var. 'Dolgu maddesi' deniyor, piyasada dolgu  maddeleri var. Biz de uyguluyoruz ama önemli sorunlar yaşamıyoruz. Niye  yaşamıyoruz? Kullandığımız dolgu maddeleri uluslararası kuruluşlardan onay almış.  Tabii Uzak Doğu'dan getirilen materyaller çok ucuz olduğu için bunlar piyasada  kullanılabiliyor. Ama sonuçları kestirilemeyen kötü neticeler ortaya çıkabiliyor.  Bunların olmaması için materyal mutlaka güvenli ve onaylı olacak, bu işlemi  uzmanlar, yani plastik cerrahlar veya dermatologlar yapacak."

    Adana'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı  vatandaşlara dudak dolgusu ve botoks yaptığı iddia edilen kuaför Soner G.  hırsızlıktan hükümlü çıkması nedeniyle cezaevine gönderilmiş, hakkında  "dolandırıcılık" ve "diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçlarından  tutuklama kararı verilmişti.

hemşire , mağdur , estetik , kuaför , adana