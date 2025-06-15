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Etçil sarı kız örümceği Türkiye'de bir kez daha ortaya çıktı

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Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte 13 santimetreye kadar büyüyebilen ve zıplayabilen et yiyen zehirli sarıkız örümceği görüntülendi.

Elazığ merkeze bağlı Akçakale köyünde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen ’sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor.

Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

İHA

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Etiketler et yiyen örümcekj örümcek sarıkız örümceği
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