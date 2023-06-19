Everton Fan Tokeni Paribu radarında

Türkiye’nin kripto borsası Paribu’nun, İngiltere’nin köklü kulüplerinden Premier Lig temsilcisi Everton ile ilgili geçtiğimiz günlerde attığı tweet kripto piyasasında heyecan yarattı.

PARİBU’DAN EVERTON TWEETİ

Kripto dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri twitter hesabından her gün paylaşım yapan Türkiye’nin en büyük kripto borsalarından Paribu’nun geçtiğimiz günlerde, Everton kulübünün NFT’leri ile ilgili yaptığı haber paylaşımı, ‘Paribu, Everton ile yakından ilgileniyor, kısa zamanda borsada listeleyecektir’ yorumlarına sebep olurken konuyla ilgili yüzlerce tweet paylaşımı yapıldı.

🗓️ Paribu Gündem



11.08.2022



🟢 Everton FC, taraftarlarının Metaverse avatarları için NFT forma satışa sunacak.



🟢 Paris Hilton, The Sandbox ortaklığıyla sanal Malibu Malikanesi'ni inşa edecek. — Paribu (@ParibuCom) 11 Ağustos 2022

ASTON VİLLA %800 PRİM YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin köklü kulüplerinden Aston Villa’nın resmi fan tokenini listeleyen Paribu’da token sahipleri kısa sürede %800 civarında kazanç sağlamıştı.

Everton Fan Token şu an sadece ChilizX ve MEXC borsalarından alım-satım yapılıyor.

EVERTON’DA HAREKETLİ GÜNLER

Premier Lig’de 9 şampiyonluğu bulunan Everton yeniden yapılanma sürecine girerken; kulübü almak isteyen şirketler arasında ABD’li MSP Sports Capital diğer adaylar arasında bir adım önde görünüyor. Yerel kaynaklar anlaşmanın her an duyurabileceğine değinirken. Everton’un transfer döneminde Rangers’tan Alfredo Morelos, Wolfsburg’dan Aster Vranckx, Corinthians’tan Yuri Alberto ve PSV’den Isaac Babadi’yi transfer etme çalışmalarına başlaması bekleniyor.