Faizle çöken döviz ve altın yeniden yükselişe geçti

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 44 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 28 Dolar'dan,

1.650 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.653 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.