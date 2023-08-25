Faizle çöken döviz ve altın yeniden yükselişe geçti
TCMB'nin dün açıkladığı ve beklentinin 3 katı oranındaki faiz arttırım kararıyla hızla gerileyen döviz ve değerli metaller haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yenilenen kadrosu ile gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından ağustos ayına yönelik faiz kararı piyasalardaki beklentinin 3 katı olarak açıklandı. Buna göre yenilenen kadrosu ile ilk faiz kararını veren TCMB, Para Politikası Kurulu politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.
TCMB'nin dün verdiği faiz kararı sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde TL karşısında büyük bir geri çekilme yaşandı.
Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) faiz kararının ardından 30 baz puan gerilemeyle 383,4 baz puana indi.
TCMB duyurusunda, söz konusu karara gerekçe olarak, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmesi gösterildi.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 25,91 TL'den başlayan Dolar 26,51 TL'den,
27,98 TL'den başlayan Euro 28,59 TL'den,
32,63 TL'den başlayan Sterlin 33,45 TL'den,
17,75 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,18 TL'den işlem görüyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol