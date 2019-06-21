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  3. 21 Haziran 2019 15:45

Fatih Portakal, Öcalan'ın seçim mektubu için MHP'lilere seslendi

Bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 2 gün kala açıklanan mektubuyla ilgili olarak gazeteci Fatih Portakal MHP yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fatih Portakal, Öcalan'ın seçim mektubu için MHP'lilere seslendi
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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçime 2 gün kala Anadolu Ajansı tarafından servis edilen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubu büyük yankı buldu.

Muhalefetin "AK Parti'nin seçim hamlesi" olarak değerlendirdiği mektupla ilgili birçok yorum yapıldı.

Gazeteci Fatih Portakal da Twitter hesabından değerlendirmede bulunarak, "HDP için vesayetten kurtulma şansı da olabilir" dedi.

"Dün akşamdan beri yaşananlar yine baş döndürücü. Kimler, kimlerden medet umuyor sorusunu sorduruyor. #HDP seçim stratejimizde değişiklik yok açıklamasını yaptı, terörist Öcalan’a rağmen. #HDP için vesayetten kurtulma şansı da olabilir.23 haziran sonucu geleceklerini belirler gibi"

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