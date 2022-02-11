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Fatih Terim ve kızına hakaret davasında karar verildi

Fatih Terim ve kızına hakaret davasında karar verildi

Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Serkan E., bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Teknik direktör Fatih Terim ile kızı Buse Terim'e hakaret ettiği öne sürülen sanık Serkan E.’nin 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcı mütalaasını sundu.

Savcı sanığın 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Mahkeme, Serkan E.'yi ''hakaret'' suçundan bin 860 lira para cezasına çarptırdı.

Ancak hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Serkan E., 5 yıl içinde aynı suçu işlemez ise ceza düşecek.

İHA

Etiketler fathi terim hakaret buse terim
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