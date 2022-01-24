Fatma Girik'in kardeşi: Ablam hastanede korona oldu

Sanat dünyasını derinden sarsan Fatma Girik'in ölümüyle ilgili kardeşinden ve yeğeninden açıklama geldi.

Fatma Girik'in kardeş Günay Girik hastane önünde yaptığı açıklamasında ablasının hastanede korona olduğunu söyledi.

Günay Girik hastane önünde yaptığı açıklamasında “Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda corona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ablamı iki senedir öpmedim bile. Ben hastane yönetimiyle ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama coronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım, peşindeyim.”



"Cenazesini Bodrum'a götüreceğim"

Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı, "İyileşip bodruma dönmek istiyordu. Maalesef şimdi cenazesini Bodrum'a götüreceğim" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.



Hastaneye gelen Girik'in yeğeni Ahu Turanlı, "Çok üzgünüz. Açıkçası ben annemi kaybettim. Ana Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. 6 aydır solunum sıkıntısı başlamıştı. Maalesef bugün saat 06.00 civarında vefat etti. İki haftadır bu hastanede yatıyordu. Son 2-3 gün yoğun bakıma aldılar.

Solunumunda güçlük olduğu için konuşmada da zorluk çekiyordu. Başka bir sıkıntısı yoktu" dedi.