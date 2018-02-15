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  2. Güncel
  3. 15 Şubat 2018 21:45

FBI'ın ihbar ettiği 2 sapık tutuklandı

Ankara'da internet sitelerinden çocuk pornosu fotoğraf ve görüntülerinin ticaretini yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

FBI'ın ihbar ettiği 2 sapık tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortak yürütülen çalışma sonrasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

5 ADLİ KONTROL

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren şüphelilerden 2'si tutuklama, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlılardan 2'sinin tutuklanmasına, 5'inin de yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

AA

ankara , fbı
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