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  3. Powell FED'in faiz kararının üzerine tuz biber ekti; altının altı üstüne geldi!

FED'in faiz kararı altının altını üstüne getirdi

FED'in faiz kararı altının altını üstüne getirdi
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2025 yılı başından bu yana rekor üstüne rekor kıran ancak geçtiğimiz hafta düşüş eğilimine geçse de yeni haftaya yeniden yükselişle başlayan altın fiyatları ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararıyla bir kez daha yön değiştirdi... İşte Dolar, Euro, altın ve gümüşte son durum...

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından başlayan altın rallisi 2025 yılında hız kazanmış ve hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın yeni rekorları tekrar tekrar kırmıştı.

Ancak geçen haftayı düşüşle kapatan ve piyasa analistlerinin "artık düşüş başladı" dediği altın fiyatları bir sürpriz yapıp yeni haftaya da zirvede başlamıştı.

Yeni haftanın ilk 2 gününde yeniden yönünü yukarı çeviren altın fiyatları zirveye yürürken, dün akşam ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz kararı ve FED Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının ardından yeniden düşüşe geçti.

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayı para politikası toplantısının ardından politika faizini yüzde 4,25 ila yüzde 4,50 aralığında sabit bıraktığını duyururken, faiz kararının arkasından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar piyasalar üzerinde etkili oldu.

FED Başkanı Powekk büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu. Görevlerinin uzun vadeli enflasyon beklentilerini sabit tutmak olduğunu bildiren Powell, acele etmelerine gerek olmadığını bildirdi.

Güncel altın fiyatları ve döviz kurları

İşte 8 Mayıs 2025 saat 12:15 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum:

Ons Altın: 3.342 Dolar

Gram altın: 4.149 TL
Çeyrek altın: 6.868 TL
Yarım altın: 13.736 TL
Cumhuriyet altını: 28.281 TL

Gram gümüş: 40,22 TL

Dolar/TL: 38,64 TL
Euro/TL: 43,73 TL
Sterlin/TL: 51,43 TL

Haber3.com Haber Merkezi

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