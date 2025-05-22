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Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague Final Four mücadelesi Tivibu’da

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague Final Four mücadelesi Tivibu’da
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Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, EuroLeague’de sezonun son maçlarını seyircilerle buluşturuyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun da yer aldığı Final Four’da yarı final karşılaşmaları 23 Mayıs Cuma günü Tivibu ekranlarından yayınlanıyor. Fenerbahçe Beko’nun Panathinaikos karşısında çıkacağı mücadele 18:00’da Tivibu üzerinden S Sport’tan canlı izlenebiliyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, Avrupa’nın en büyüğünün belirleneceği EuroLeague Final Four heyecanını ekranlara taşıyor. Yarı finale yükselen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile eşleşirken Olimpiakos ise Monaco ile karşı karşıya gelecek. 23 Mayıs Cuma günü tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerin ardından 25 Mayıs Pazar günü final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Abu Dhabi’de Panathinaikos karşısına 18:00’da çıkacak. Maçlar Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko kupa için sahada

Sezonun en formda takımlarından olan ve normal sezonu ikinci sırada tamamlayan temsilcimiz Fenebahçe Beko, play-off aşamasında oynadığı iyi oyunla gözleri üzerine çekmişti. Sezonun sürpriz takımı Paris Basketbol’u ezici oyunuyla rahat geçen Fenerbahçe Beko, Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın baş antrenörü Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile eşleşti. Koç Jasikevicius’un önderliğinde kupa yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe Beko, yarı final eşleşmesinde Panathinaikos ile 23 Mayıs Cuma günü 18:00’da parkeye çıkacak. İlk defa Avrupa dışında, Abu Dhabi’de düzenlenen EuroLeague Final Four’un diğer ayağında ise Olimpiakos ile Monaco 21:00’da karşı karşıya gelecek. Final ve üçüncülük mücadelesi ise 25 Mayıs Pazar günü oynanacak. 

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Etiketler türk telekom tivibu Türk telekom tivibu
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