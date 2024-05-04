Fenerbahçe'de Oosterwolde için sevindiren gelişme
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Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için sevindirici bir gelişme yaşadı. Hollandalı sol bek, sahalara beklenenden daha erken dönme olasılığıyla ilgili olumlu sinyaller verdi.
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde beklenenden erken dönebilir.
Ülkesinde menisküs ameliyatı olan Oosterwolde, İstanbul'a döndü ve Samandıra'da bireysel saha çalışmalarına başladı.
23 yaşındaki futbolcu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından risk tespit edilmezse önümüzdeki hafta ortasında kontrollü olarak takım çalışmalarına katılacak.
Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
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