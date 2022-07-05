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Ferdi Durmuş Kimdir? Aslen nerelidir?

Ferdi Durmuş Kimdir? Aslen nerelidir?

Ferdi Durmuş aslen doğma büyüme Trabzonludur. 8 Kasım 1992 yılında Trabzon’da dünyaya gelmiştir.

İlkokul ve Lise eğitimini Trabzon’da tamamlamıştır. Son günlerde sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımları ve twitleriyle dikkatleri üzerine çeken isim kısa zamanda büyük takipci kitlesini ulaşmıştır. Pek çok ünlü isim Ferdi Durmuş’u yakından takip etmekte,post ve tweetlerini ilgi ile incelemektedir. Sosyal medyadaki takipçileri ile dikkatleri bir anda üzerine çeken Ferdi Durmuş “İnsanların sosyal medyaya olan ilgisi korona virüs sonrasında büyük bir artış gösterdi. İnsanlar artık sosyal medyada bir hayat yaşıyor ve burada kendi sosyal ortamlarını oluşturuyor” açıklamalarında bulundu. Ferdi Durmuş’un sosyal medya hesabı oldukça fazla kişi tarafından takip ediliyor. Dev şirketler bile tanıtım ve reklam faaliyetlerini burada sürdürmektedir. Sosyal medyada yaptığı başarılı paylaşımlarla gündeme gelen Ferdi Durmuş “ Sosyal medya sayesinde işlemenizin marka değerini arttırabilirsiniz. Aynı zamanda ürün ve hizmetlerinizi tanıtacağınız ve geniş kitlelere ulaşabileceğiniz bir ortam. Sosyal medya dijital çağın gereklilikleri arasındadır. Ferdi Durmuş ilerleyen zamanlarda yeni çalışmaları olacağını duyurdu.

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