FETÖ elebaşısı Gülen hastaneye kaldırıldı

Türkiye'de sızmadığı kamu kurumu kalmayan, kanlı darbe girişimi ile kaosu yaşayan FETÖ'nün elebaşısı Fethullah Gülen'in hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in haftalık sohbetlerinin yayınlandığı internet sitesine ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda Fethullah Gülen’in hastanede olduğu doğrulandı.

Herkul_Nagme isimli Twitter hesabından yapılan Kurban Bayramı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Her bayram olduğu gibi bu bayram da sizlerle küçük de olsa bir kare paylaşalım istedik.

Gurbette bir bayram daha idrak edemiyoruz. Muhterem Hocamızın genel sağlık durumu iyi olmakla birlikte rutin kontroller ve sağlık değerlerinin gözlenmesi maksadıyla bir süre hastanede olması doktorların talebi ile uygun görüldü. Cenab-ı Hak’tan Muhterem hocamıza sıhhat ve afiyet lütfetmesini niyaz ediyoruz.

Çok kıymetli Prof. Dr. Suat Yıldırım hocamızın bayram tebriği ve geçmiş olsun mülahazasıyla aramasının bir karesini siz kardeşlerimizle payalaşıyoruz.

Kurban bayramınızı can-ı gönülden tebrik eder, Yüce Mevla’nın bayramı cümle insanlığın bayramı eylemesini niyaz ederiz.”