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  2. Güncel
  3. 24 Ocak 2019 18:33

FETÖ firarisi kadın Ankara'da yakalandı

Nevşehir'de FETÖ firarisi olan ve aranan kadın Ankara'da yakalandı.

FETÖ firarisi kadın Ankara'da yakalandı
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Nevşehir'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranan kadın zanlı Ankara'da yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma",  "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla yakalama kararı bulunan F.K'nin,  teknik ve fiziki takip sonucu Ankara'da olduğunu tespit etti.

Kadın şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına  alındı.

ByLock kullandığı, "emniyet mahrem yapılanması"nda sorumlu düzeyde  faaliyet gösterdiği öne sürülen F.K'nin işlemlerinin ardından kente getirileceği  öğrenildi.

AA

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