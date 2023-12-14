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FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde gizli bölmede yakalandı

FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde gizli bölmede yakalandı
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Osmaniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.M.G'nin saklandığı evi tespit etti.

Jandarma, adrese düzenen operasyonda H.M.G'yi yatak odasında elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakaladı.

İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.

Etiketler Osmaniye hapis ceza
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