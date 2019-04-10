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  3. 10 Nisan 2019 23:08

FETÖ şüphelileri sınır köyünde yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler şüpheli bir otomobilde yakalandı.

FETÖ şüphelileri sınır köyünde yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollardan sınırı geçme hazırlığında oldukları ileri sürülen, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı nedeniyle ihraç edilen askerlerin de olduğu 5 şüpheli yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'ye bağlı Malkoç  köyünde K.S'nin idaresindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan inceleme sonucu, otomobildekilerin Hava Kuvvetleri  Komutanlığı'na bağlı İzmir Hava Eğitim Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesinde  görevliyken ihraç edilen C.N. (35), Konya 3. Ana Jet Üssü'nde astsubay  rütbesindeyken ihraç edilen Y.Y. (29), Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika  Müdürlüğü'nde astsubayken ihraç edilen A.R.D. (25) ile eski öğretmen R.N. (33)  olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında FETÖ kapsamındaki soruşturmaların sürdüğü  ve bazılarının yakalandıklarında sahte kimlik beyan ettikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığında  oldukları iddia edildi.

Gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisiyle sürücü K.S'nin jandarmadaki  işlemleri sürüyor.

AA

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