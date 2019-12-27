FETÖ üyesinden devranılan şirkete AK Parti'den ihale !

Ankara Ticaret Odası eski Başkanı ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün’ün eski ortağı ve Togo İkiz Kuleleri projesini çizen firari FETÖ üyesi Rahmi Bıyık’ın hisselerini devrettiği Nadir Doğan’a ait ND Tasarım ve Planlama Şirketi’ne Kayseri'nin AK Partili Melikgazi Belediyesi tarafından 31 Mart yerel seçimine beş gün kala 560 bin lira tutarında harita işi verdiği ortaya çıktı.

Kayseri Yeni Haber gazetesinden Recep Bulut, bugünkü köşesinde konuyu gündeme getirdi. Bulut, Melikgazi Belediyesi tarafından iki ayrı parça halinde toplam 560 bin lira tutarında verilen harita çizim işinin Mustafa Palancıoğlu tarafından Melikgazi Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan hemen sonra onandığı belirtti.

Bulut'un yazısı şu şekilde:

"Kayseri’nin 1/1000’lik, 1/5000’lik, 1/25.000’lik ve 1/5000’lik haritalarını eskiden Yavuz Taşçı yapardı…

Yavuz Taşçı’nın yaptığı planlar da zaman zaman tartışma konusu oluyordu…

Ancak rahmetli Bülent Berksan’ın yaptığı planlar uzun boyutlu tartışma konusu olmazdı…

Eskiden plan müelliflerinin çizdiği plana öyle kolay kolay dokunamazdınız, çok zor onay verirlerdi…

Son 20 yıla şöyle bir dönüp bakın öyle mi?

Belediye Meclis Gündem maddelerine bir göz atın, yarısından çoğu imar plan tadilatından geçilmez!

Planlar adeta yamalı bohçaya döndü…

Sözü uzatmayayım, 1997 yılından beri önceleri RP, sonra FP ve peşinden de AK Parti adı altında belediyeleri yöneten zihniyet hem plan müellifleriyle çok işli dışlı olması hem de Belediye Meclislerinde çoğunuğa sahip olmaları nedeniyle planlar adeta yamalı bohçaya döndü…

Şehrin en güzide yerlerinde mantar gibi türeyen koca koca çok katlı binalar, rezidanslar, iş merkezleri aldı başını yürüdü…

Sağa dönüyorsunuz rant, sola dönüyorsunuz rant!

Rant gelip kapıya dayandı mı ne cami kalıyor ne de kışla!

Bir bakıyorsunuz yılların Kalemkırdı Camii hoop Seyyid Burhaneddin Türbesi’ne uçmuş! Keramet şeyhde falan filan değil, keramet rantta! Eee orada zaten camia var… Seyyid Burhaneddin Külliyesi’nin içinde var, Talas Caddesi tarafında var hemen karşısında Zeynel Abidin Türbesi’nin bitişiğinde var, var oğlu var!

Ama cemaat yok! Üç-beş yaşlı vatandaşla vakit namazları kılınıyor…

Neyse sadede gelelim…

Malum dünde gazetemizin manşetimizden vermiştik, Ankara’da CHP eski Milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında patlak veren tartışmadan sonra Aygün’ün eski ortağı TOGO İkizkulelerin projesini çizen kaçak FETÖ firarisi Rahmi Bıyık’ın 1997 yılından bu yana Kayseri Belediyelerine yaptığı işlerde tartışma konusu haline geldi diye…

Meğer Rahmi Bıyık’ın ortağı olduğu Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Kayseri’nin 1997 yılından beri İmar Planlarını çiziyormuş…

Sadece Büyükşehir Belediyesi’nin değil Melikgazi ve Talası’nda… Epey bir süre Kocasinan Belediyesi’nin de işini yaptı… Kocasinan Belediyesi 2016 yılında Rahmi Bıyık’ın ortağı olduğu Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şireketi ile ilişliğini kesmiş!

Sonra Levent Livdumlu ile çalıştılar…

Yanlış bilmiyorsam şimdi de BELDE Şehir Plancısı ile çalışıyorlar… Yanlış anlaşılmasın BELDE Kayseri firması değil, İstanbul firması…

Kocasinan’ın ki böyle…

Melikgazi yıllardır Meğer Rahmi Bıyık’ın ortağı olduğu Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi ile iş yapıyor… Önce ihaleyle veriliyor sonra da 21-EF maddesi ile sözleşme süresini uzatıyor ve yeni yeni işler veriliyor… 26 Ekim’de de süreleri bitmişti ama ihaleye çıkmadan yukarıda yazdığım gibi 21-EF maddesi ile süre uzatımına gittiler… En son 4,5 milyon lira tutarında iş verdiler… 3 bin hektarlık alan önümüzde ki beş yıla yayılarak yaptırılacak…

Talas’ta da öyle…

5 yıl süreye yayılan bir zaman dilimine hitap eden plan 1 milyon 900 bin liraya verilmiş… Rıfat Yıldırım zamanında başka bir şehir plancısı vardı. 5 binlik planları Büyükşehir Belediyesi’nin işini Rahmi Bıyık, Talas’ın yani ilçenin binlik uygulama planını da Levent Livdumlu yapıyordu…

Mustafa Palancıoğlu Talas Belediye Başkanı seçildikten sonra Büyükşehir Belediyesi’nin planını yapan Rahmi Bıyık’ın ortağı olduğu Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi yapmaya başladı… O’da 2-3 ayda bir ihale açıyordu ama işi hep Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi yapıyordu…

Melikgazi Belediyesi’nde de Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi yaptı… Hatta Memduh Büyükkılıç daha Büyükşehir Belediyesi’ne seçilmeden önce yani 31 Mart yerel seçimlerine 5 gün kala toplam 560 bin lira tutarında iki ayrı parça halinde ihale açtı ve ihaleyi de Rahmi Bıyık’ın hisselerini devrettiği ve adını da ND İmar Anonim Şirketi’ne çevirdikleri ND’ye verdiler…

Mustafa Palancıoğlu’da Melikgazi Belediye Başkanı seçildikten sonra 5 Nisan tarihinde de ilk iş olarak o ihaleyi onadı…

Normalde Memduh Başkan’ın seçim satına girildiği o günler de, “Arkadaşlar bu ihaleyi benden sonra gelecek Belediye Başkanı yapsın!” diye kendisinden sonra Melikgazi Belediye Başkanlığı koltuğuna oturana bıraksaydı…

Öyle yapmadı…

Yapsa değişir miydi?

Muhtemelen değişmezdi! Çünkü Talas’tan beri süregelen uygulama aynen devam ediyor… Tıpkı Kınaş’ın adını Arven’e çevirdiği gibi Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’de adını ve hissedarını değiştirerek firari FETÖ’cü Rahmi Bıyık hissilerini emekli birine devretti ve adını da ND, yani namı-ı diğer “Seyyah” Nadir Doğan adının baş harflerine çevirdiler ve ihalelere girip iş almaya devam ediyorlar…

Üzerinden 15 Temmuz darbe girişiminin geçmesi de sadece resmiyette bazı değişikliklerle geçiştirildi ve çatır çatır ihale almaya, iş yapmaya devam ediyor…Düşünün bir firma 22 yıl boyunca aynı belediyelerden nasıl iş alabilir?

Üstelik ihale yoluyla!

Hiç mi sekmez, hiç mi başka firmalar daha uygun teklif vermez?

Kayseri’de 11 harita bürosu vardı, son on yılda üçe düştü! Kayseri firmaları mı beceriksiz yoksa uygun teklif mi veremiyorlar, iş hep aynı firmaya gidiyor?

Ne diyelim?

Allah kolaylık versin!

Bakalım bunca tartışma konusu haline gelen Kayseri Belediyeleri’nin bu işleri soruşturma konusu olacak mı?"