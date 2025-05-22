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  3. İBB'ye 3. dalga operasyonda 13 kişi tutuklandı

İBB'ye 3. dalga operasyonda 13 kişi tutuklandı

İBB'ye 3. dalga operasyonda 13 kişi tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 16'sı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı T.Ç.'in İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olduğu ve şüpheli İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de bazı şüpheli eylemlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında şüpheli Ç.'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin ettiği, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları elde ettiği iddia edilmişti. Ayrıca, Ç.'nin MASAK raporuna göre söz konusu satın almalarında ödemeleri direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personellerine para gönderildiği öne sürülmüştü.

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Ç.'in adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanının yer aldığı iddiasıyla bu kişiler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 20 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada Savcılığa ifade veren ve aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı T.Ç.'nin de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle, kalan 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden, aralarında T.Ç.’in bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 6 şüpheli ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ayrıca, 1 şüpheli hakkında da ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İHA

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Etiketler ibb yolsuzluk soruşturması gözaltı
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