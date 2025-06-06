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Okul servisi şoförü öğrenciyi imdat çekiciyle yaraladı

Okul servisi şoförü öğrenciyi imdat çekiciyle yaraladı
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Balıkesir'de yaşanan korkunç olayda 75 yaşındaki okul servisi sahibi, tartıştığı 17 yaşındaki lise öğrencisini imdat çekiciyle başından yaraladı.

Olay, 3 Haziran günü ilçeye bağlı kırsal Çeribaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında Bigadiç’teki bir lisede öğrenim gören A.K. ile dönüş yolunda serviste bulunan araç sahibi H.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y., serviste bulunan acil durum çekicini alarak A.K.’nın başına vurdu. Servisteki diğer öğrencilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Yaralanan A.K., durumu ailesine bildirildi. Öğrencinin babası R.K., sürücü H.Y. hakkında jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, H.Y.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan olayın ardından ilgili servisin sözleşmesinin feshi sürecinin başlatıldığı ve konunun detaylı şekilde incelenmesi için Balıkesir Valiliği tarafından müfettiş görevlendirildiği belirtildi. (DHA)

DHA

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Etiketler cam kırma çekici  okul servisi servis şoförü öğrenci
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