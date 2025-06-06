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Ateş Çemberi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem

Ateş Çemberi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem
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Güney Amerika ülkesi Şili’nin Atacama bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Atacama’ya bağlı Diego de Almagro kasabasının 52 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

 Depremin yerin yaklaşık 76,6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.

 

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Etiketler ateş çemveri deprem büyük deprem
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