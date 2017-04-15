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  1. 15 Nisan 2017 15:03

FETÖ'den 1 asker daha tutuklandı

Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu sırasında 1 askeri personel gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

FETÖ'den 1 asker daha tutuklandı
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Muş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, Varto ilçesinde görev yapan 1 askeri personel gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Muş’un Varto ilçesinde görev yapan bir askeri personelin yakalanarak gözaltına alındığı ve şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Ayrıca açıklamanın devamında ise, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapmış olduğu çalışmalarda da, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda ise Silahlı Yağma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

İHA

tutuklama , askeri personel , gözaltı , pdy , fetö