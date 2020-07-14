  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Temmuz 2020 20:57

FETÖ'den aranan eski polis memuru saklandığı evde yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında eski polis memuru saklandığı evde yakalandı.

FETÖ'den aranan eski polis memuru saklandığı evde yakalandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, eski polis memur A.E'nin Çavlu Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla A.E'yi saklandığı evde yakaladı.

Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.E, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tutuklama , manisa , fetö
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM