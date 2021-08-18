  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. FETÖ'den aranan kritik ismi yakalandı

FETÖ'den aranan kritik ismi yakalandı

FETÖ'den aranan kritik ismi yakalandı

Ankara'da polis ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Eski Danıştay Üyesi Hasan Hüseyin Y.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde kurulan özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan firari eski Danıştay üyesi hakim Hasan Hüseyin Y.'nin Etimesgut ilçesindeki kayıtsız bir evde saklandığını tespit etti. Hasan Hüseyin Y. polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Etiketler FETÖ aranma kritik isim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Afganistan'da korkulan oluyor: Taliban'dan korkunç infaz
Yerli ve milli uçaksavar CANiK fuara damgasını vurdu
Piyasalarda rüzgar tersine döndü: Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Marcao skandalında yeni detay: Soyunma odası fena karıştı
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar: Okullar açılacak mı?
Cin Ali'ye hayat veren isim yaşamını yitirdi
Son seçim anketi ezber bozdu: ''Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı geçti''
Sanıkla yemek yiyen ağır ceza hakimi açığa alındı
Bir devrin sonu: Kredi kartları değişiyor
Bir bu eksikti! 3 ilimiz istila altında