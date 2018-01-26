FETÖ'den yargılanan diş hekimi fotoğrafı hatırlamadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan, Zekeriya Öz'ün çocuğunun diş tedavisini yaptığını ancak Öz'ün Celal Kara ve Enes Kanter'le kliniğinde çektiği fotoğraftan haberinin olmadığını iddia etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan ile eşi doktor Esma Kuriş Baştan'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali İlker Baştan, tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ile avukatları katıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı, dosyaya gelen evrakları okudu. Söz konusu evrakta sanık Baştan'ın kaldığı Silivri Cezaevi'nde annesiyle 1 Ağustos 2017'de yaptığı görüşme içeriklerinin de geldiğini anlatan mahkeme başkanı, bu görüşmede, Baştan'ın, "Burada misafiriz, rüyalarımız var, çıkacakmışız. Burası Hazreti Yusuf'un medresesi gibi herkes çalışıyor, kitaplara dosyalar taşıyorlar sürekli. Birileri betona yatırım yaparken biz beynimize yapmışız." şeklinde konuşma yaptığını söyledi.

Bu konuşmanın içeriği sorulan sanık Baştan, bu görüşmeyi telefonla annesi ve 90 yaşındaki hasta anneannesine moral vermek için yaptığını anlatarak, başka bir kastının olmadığını savundu. Baştan, kendisini ihbar eden kişinin müteahhit olduğunu savunarak, "Birileri betona yatırım yaparken biz beynimize yapmışız." ifadesini bu kişi için kullandığını öne sürdü.FETÖ ile bir ilgisinin olmadığını, diş hekimi oldukları için gelen herkesi tedavi etmeye çalıştıklarını savunan Baştan, "Ben terörist değilim, hayatımı okumaya adamış biriyim. 18 aydır bir ihbar ve fotomontaj bir fotoğraf yüzünden burada tutuluyorum. Ben hain değilim, hainsem idam edin beni." dedi. FETÖ firari sanığı eski savcı Zekeriya Öz'ün çocuğunun diş tedavisini yaptığını anlatan Baştan, Öz'ün, Celal Kara ve Enes Kanter'le geldiği kliniğinde çektiği fotoğraftan haberinin olmadığını iddia etti. Tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan da yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istediklerini belirterek, "Yalnızca adalet istiyorum. Biz çalışmaktan başka hiçbir şey yapmadık." diye konuştu. Tutuklu sanık Ali İlker Baştan'ın bu halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR!

FETÖ lehine sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Enes Kanter, meslekten ihraç edilen örgütün firari eski savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile çekildiği fotoğrafı geçen yıl Twitter'dan yayımlamıştı. Bu paylaşımının ardından kısa bir süre sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan Öz ve Kara, Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçmıştı. FETÖ'nün 15 Temmuzdarbe girişimin ardından söz konusu fotoğrafın ait olduğu yere dair ihbarı değerlendiren polis, fotoğrafın Üsküdar Çengelköy'deki özel bir diş kliniğinin balkonunda çekildiğini tespit etmesi üzerine kliniğin sahibi Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş Baştan'ı gözaltına almıştı.

Söz konusu kliniğin örgüt tarafından kullanıldığı ve Ali İlker Baştan'ın örgütün diş doktoru olduğu iddiasıyla her iki şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Esma Kuriş Baştan ilerleyen süreçte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ali İlker Baştan ve Esma Kuriş Baştan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.