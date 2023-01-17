FETÖ'nün ''dışişleri'' yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı kararı

18 ilde, yüzlerce gözaltı! Aralarında doktorlar da var

Dolar kuru için 2 kritik tahmin: ''40 TL olacak'' iddiası olay oldu

Zafer Partisi Suriyeliler ile birlikte Nagehan Alçı'yı da Suriye'ye gönderdi

Türkiye bunu da gördü! Burası ne Antalya, ne Muğla, ne de İzmir!