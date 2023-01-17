FETÖ'nün ''dışişleri'' yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı kararı
Ankara merkezli 8 ilde, FETÖ'nün 'dışişleri teşkilatı mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin 'dışişleri teşkilatı mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma yürütüldü. 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, ankesörlü veya sabit hatlardan tekil/ardışık aranma kaydı bulunan ve haklarında sınav sorularını aldıkları, ön mülakatla prova yaptıklarına dair beyanlar olan 12 şüpheli belirlendi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.
DHA
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